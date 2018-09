Uma tarja e Nani na bancada para sanar conflito

Extremo sentiu a mão firme de José Peseiro, mas, mesmo de fora, fez questão de apoiar os colegas. Técnico deu a entender que a decisão foi tomada em prol da união.

Figura central da atualidade leonina na última semana, Nani sofreu ontem as consequências da sua atitude intempestiva, classificada por José Peseiro como "inadequada e reprovável", após ter sido substituído no duelo com o Braga. Determinado a manter pulso firme sobre o grupo, o treinador castigou o extremo com o afastamento do lote de convocados e este - que ainda deve ser multado pela SAD - acabou por ver o jogo ao lado de Dost na bancada, onde não deixou de apoiar os colegas nas redes sociais. "Sempre unidos. Força, Sporting!", escreveu Nani, que antes também tinha assistido à derrota do andebol com o Silkeborg.

A medida disciplinar aplicada a Nani também não passou ao lado do público. Prova disso foi a tarja de apoio à opção de José Peseiro exibida durante o encontro no sector onde está posicionada a Juventude Leonina: "Muito bem, Mister", podia ler-se.

Garantindo que a sua decisão "foi tomada em conjunto com os responsáveis do clube", o treinador verde e branco deu a entender que o conflito com o 17 terá ficado sanado após o episódio de ontem e optou por destacar o gesto de Bruno Fernandes para com Mané (ver peça em baixo) como prova do ambiente de união que reina no grupo. "Importante foi o regresso do Mané após 15 meses de ausência. Parabéns ao Bruno [Fernandes], que lhe ofereceu o prémio. Estamos unidos e espero que isso se estenda às bancadas", disse.