Um outro feito de Bruno Fernandes, agora com Cristiano Ronaldo no segundo lugar

Com as duas assistências e o tento apontado no domingo, Bruno Fernandes reforça candidatura ao onze da equipa das Quinas.

É um caso sério de rendimento e eficácia: com as duas assistências e o golo com que selou, de penálti, o triunfo dos leões sobre o Portimonense (3-1), no domingo, Bruno Fernandes não só consolidou a condição de goleador-mor da equipa, com 23 golos em todas as competições, nem tão-pouco se "limitou" a entrar para a história, suplantando o registo do melhor médio dos leões no capítulo da finalização, com 22 golos, detido por António Oliveira desde 1981/82 - mas simplesmente reforçou de forma inequívoca a sua candidatura ao onze da seleção portuguesa.

O camisola oito dos leões é o jogador, entre aqueles que habitualmente são chamados por Fernando Santos, que maior contributo dá para os golos da sua equipa em termos absolutos, como se pode verificar no quadro - em média, Cristiano Ronaldo terá um melhor registo, com uma participação direta em 0,94 golos nos 35 jogos disputados, contra os 0,87 em 41 jogos do capitão do Sporting. A verdade é que Cristiano Ronaldo é... Cristiano Ronaldo, mas, mesmo com mais seis jogos, Bruno Fernandes supera o registo absoluto de golos, assistências e, naturalmente, acumulado do CR7 - assim como dos restantes companheiros de Seleção e, a nível europeu, de jogadores como Aguero, Salah, Aubameyang, Hazard, Suárez ou Cavani, entre os maiores goleadores dos principais campeonatos do Velho Continente. Aliás, na Europa só um trio de "luxo" tem maior participação nos golos das respetivas equipas do que Bruno Fernandes: Messi no Barcelona, Mbappé no PSG e Lewandowski no Bayern. No Sporting, o 8 tem "só" participação direta em 36 dos 85 golos marcados pela equipa, o que equivale a dizer que 42,3% dos tiros certeiros da equipa passam por ele.