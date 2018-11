Um milhão de euros brutos para o novo treinador do Sporting

SAD leonina definiu valor a gastar na contratação do substituto de Peseiro, que auferia 1,6 milhões/ano com impostos.

As questões financeiras estão na ordem do dia em Alvalade e o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e a sua administração, segundo O JOGO apurou, definiram o valor de um milhão de euros bruto por temporada como montante a desembolsar pelo novo técnico, que deverá ser anunciado em breve. A sociedade que gere o futebol profissional do clube pretende assim gastar um valor inferior ao que foi assumido no início da estação quando Sousa Cintra, presidente da SAD enquanto a Comissão de Gestão ficou à frente do clube, contratou José Peseiro, o qual auferia cerca de 1,6 milhões de euros brutos pelo contrato de uma temporada que foi celebrado.

Com o processo de contratação em curso, Frederico Varandas deixou claro que já tem o nome definido e agora tenta junto do clube onde o referido treinador desempenha funções tentar a sua libertação. É o caso, curiosamente, de Peter Bosz, um dos nomes mais fortes ao cargo, que, pese ter sido despedido na época passada do Dortmund, ainda recebe ordenado até ao final da presente estação e, como tal, um acordo com um novo emblema implica uma negociação com os alemães.

Ontem, porém, outros nomes foram noticiados, desde logo o de Marcel Keizer, treinador holandês do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, apontado ontem como hipótese para os leões, um perfil distante do inicialmente desejado pela administração da SAD verde e branca. Também o nome do russo Leonid Slutsky, atualmente ao serviço do Vitesse e que se destacou no comando do CSKA de Moscovo, foi conotado com o posto, mas o próprio, no final do encontro com o PSV Eindhoven, negou qualquer hipótese de saída, indo ao encontro do que O JOGO apurou.