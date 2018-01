Treinador do Colón assume conversas com Alan Ruiz

Eduardo Dominguez a par das situações de Alan Ruiz fora do campo. "Se aprendeu, seja bem-vindo"

Eduardo Dominguez, treinador do Colón, confirmou este sábado que conversou com Alan Ruiz sobre um eventual regresso do argentino do Sporting ao clube de Santa Fé. "Depende do jogador e do presidente", começou por dizer à imprensa daquele país da América do Sul.

"Conversámos, fui muito sincero, claro e franco de que tudo depende dele. Trata-se de alguém que acrescentará qualidade ao plantel. Mas, depende dele, não depende de mim ou do presidente. Foram noticiadas algumas situações que se passaram fora do campo. É um jovem, deve aprender com isso. Se aprendeu, seja bem-vindo", afirmou depois de assumir o desejo de contar com um jogador "interessante que teve muito sucesso no Colón".

Afastado há quase um mês da equipa principal do Sporting por razões disciplinares, Alan Ruiz espera - e desespera - por encontrar uma solução que lhe permita jogar com regularidade na segunda metade da temporada. Segundo O JOGO apurou, têm chegado à SAD várias abordagens pelo argentino: para além do Colón, clube de Santa Fé, também os brasileiros do Grémio propuseram a cedência temporária do camisola 10 dos leões. Só que para já, nenhuma delas satisfaz as pretensões dos verdes e brancos, que mantêm a esperança de vender Alan ainda nesta janela.

Pelo facto de o avançado ter implicado um investimento a rondar os 10 milhões de euros e também por ser um dos futebolistas mais bem pagos do atual plantel, o Sporting quer explorar todas as possibilidades de mercado, deixando o cenário da cedência como o último recurso. Tanto Colón como Grémio avançaram com propostas de empréstimo que pressupõem o pagamento de uma verba pela transação (a dos brasileiros é mais apelativa), mas nenhuma delas parece convencer, para já, o leão