Torres Pereira fala em mentiras de Bruno de Carvalho: "Hoje foram todos os limites ultrapassados"

Presidente da Comissão de Gestão do Sporting reagiu à presença de Bruno de Carvalho em Alvalade para reassumir funções.

Artur Torres Pereira falou aos jornalistas, acompanhado de Jaime Marta Soares, Sousa Cintra e Henrique Monteiro, sobre a presença de Bruno de Carvalho em Alvalade e não foi meigo com o ex-presidente, acusando-o de mentir e desestabilizar. "O ex-presidente e os ex-membros do Conselho Diretivo foram destituídos pelos sócios em Assembleia geral por 71 por cento dos votos. Essa decisão foi imediata e integralmente implementada. No passado dia 1 de agosto o Sporting foi citado para tomar posição por providência de ex-presidente na qual era pedida a suspensão da posição social adaptado na AG. Encontra-se a deduzir o prazo não tendo sido proferida qualquer decisão do tribunal. O ex-presidente compareceu hoje nas instalação alegando ter decisão do tribunal. Analisada a documentação concluiu-se, afinal, ser tudo mentira. Não existia decisão judicial que suspenda decisões tomadas por sócios e que permite reassumir funções. Tendo o ex-presidente recusado retirar-se das instalações, mesmo depois de comprovado que trazia mão cheia de nada e a outra cheia de coisa nenhuma, foi pedida a intervenção da PSP que garantiu a sua saída. Lamentamos e repudiamos este episódio, na véspera de primeiro jogo em Alvalade na I Liga e no decurso de ato eleitoral. Já estamos habituados a atitudes de desprezo do ex-presidente pelos sócios e clubes. Hoje foram todos os limites ultrapassados. Clube tenta recompor-se de desvarios do ex-presidente, este revelou continuar a ser foco de desestabilização, colocando interesses pessoais à frente do Sporting, mentiu em manifestação de irresponsabilidade que não se pode permitir. Apoiantes que restam vão abandonado aos poucos"

O presidente da Comissão de Gestão do Sporting deixou então uma garantia aos sócios. "O ex-presidente semeia guerra quando precisamos de paz. Quando mais a SAD precisa de tranquilidade, mas ele tenta desestabilizar. Esclarecemos todos que até a 8 de setembro, haja o que houver, o presidente de Mesa da Assembleia Geral é Jaime Marta Soares, o presidente da Comissão de Gestão é Artur Torres Pereira, o presidente da SAD é Sousa Cintra e o presidente do Conselho de Fiscalização é Henrique Monteiro."