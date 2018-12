Todos os pormenores sobre o processo Adrien, um jogo de paciência

Processo está em marcha e desejo mútuo do regresso resvala no Leicester. Expectativa pela prenda no final de janeiro.

Sonhar... com os pés bem assentes na terra. É esta, em suma, a postura dos principais responsáveis pelo futebol do Sporting, com o presidente Frederico Varandas à cabeça, quanto à possibilidade de conseguirem o regresso de Adrien a Alvalade na reabertura do mercado em janeiro. O JOGO apurou que a cúpula da SAD leonina e o ex-capitão dos verdes e brancos já estabeleceram os primeiros contactos e estão em sintonia quanto à perspetiva de tentar concretizar um regresso desejado por ambas as partes. Jogador e leões, porém, estão também conscientes que os dirigentes do Leicester, clube com o qual Adrien tem contrato até 2021, não estão dispostos a facilitar. A expectativa em Alvalade é que o Sporting se configure como derradeira solução para o médio internacional português até ao fecho do mercado, a 31 de janeiro de 2019.

Adrien tem, esta época, uma utilização residual ao serviço do Leicester: 323" repartidos por cinco jogos (três dos quais para a Taça da Liga). A saída do campeão europeu por Portugal na reabertura da janela de transferências não está descartada pelos responsáveis do emblema inglês, mas o facto de haver mais pretendentes compromete o cenário de se concretizar o regresso do ex-capitão em Alvalade. O Leicester não esquece o investimento de 24,5 M€ na contratação de Adrien, a 31 de agosto de 2017, e não está disposto a arcar com a maior fatia do encargo anual de 3,5 milhões de libras livres de impostos (pouco menos de 4 M€) que o jogador acarreta. Esse seria, de resto, um pressuposto imprescindível para o Sporting se perfilar como destino de Adrien.