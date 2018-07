"Tive muito medo, mas disseram-me que iam fazer mudanças na segurança"

Bas Dost admitiu ter sentido medo de voltar aos balneários do Sporting.

Regresso: "Obrigado, presidente. Estou muito feliz. Acho que houve um tempo em que não pensava que ficaria aqui porque aconteceram aquelas coisas, mas estou muito feliz por estar de regresso ao Sporting".

Sporting: "Há dois anos que vim e não sabia o que esperar. Não sabia o que era o Sporting. Adoro este clube e as pessoas que trabalham aqui. Adoro os fãs, que vêm a todos os jogos independentemente de onde jogamos. Estão sempre lá. O que me aconteceu, foi um ataque a mim e aos meus colegas, e isso foi uma situação má, claro, mas tudo bem. Penso no futuro. Não quero pensar mais nisso, já pensei o suficiente. Agora para mim só há uma situação que é o futuro. Acredito na equipa e no clube. Falei com o presidente e depois tive a certeza que queria ficar no Sporting. Quero marcar muitos, muitos golos e quero mostrar aos adeptos que o Bas Dost ainda cá está. Aconteceram coisas más, mas eu ainda cá estou. Estou muito feliz que tenha tudo acabado, estou aqui e está tudo bem. Estou feliz. Muito".

Balneário: "Não estive no balneário até agora. Depois do ataque tive medo. Não conseguia estar com as pessoas porque não sabia o que elas queriam fazer. Falei, entretanto, com outras pessoas que me ajudaram com a situação e agora não tenho medo de ir aos balneários. Sinto-me confiante. Tive muito medo, mas o presidente disse que iam fazer mudanças na segurança".