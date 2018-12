Tiago Fernandes feliz com o Sporting de Keizer: "Vão continuar a dar a alegrias aos sócios"

Treinador dos sub23 orientou, de forma interina, a equipa principal antes da chegada do holandês

Tiago Fernandes, que trabalhou na equipa principal com José Peseiro e assumiu depois, de forma interina, o comando da equipa até à chegada de Marcel Keizer, pronunciou-se sobre os últimos resultados da equipa principal, que soma por vitórias os três jogos sob o comando do holandês. "Estou muito feliz com os últimos resultados. O Sporting é isto, tem de jogar com ambição e com querer. Pertencemos a esta casa, ficamos felizes com o sucesso da nossa equipa e a equipa principal é a mola real e expoente máximo do nosso clube, estou super feliz por toda a gente, desde os jogadores, comissão técnica, diretores, porque eles merecem e treinam muito bem e merecem o que está a acontecer", disse o atual treinador da equipa sub23, que fez esta terça-feira o segundo jogo ao comando da equipa, num dérbi com o Benfica (1-1).

No final da partida no Seixal, Tiago Fernandes mostrou-se, ainda assim, cauteloso, até porque a época ainda nem chegou a meia. "Ainda falta muito para o campeonato acabar, mas vão continuar a dar alegrias aos sócios e aos trabalhadores do Sporting."