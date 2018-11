Tiago Fernandes despede-se com lágrimas

Treinador-interino substituiu José Peseiro, tendo vencido dois jogos na I Liga e empatado em casa do Arsenal

A transmissão da Sport TV captou o momento: Tiago Fernandes em lágrimas em pleno relvado do Estádio de Alvalade, momentos depois do árbitro ter apitado para o final do Sporting-Chaves.

Tiago Fernandes despediu-se este domingo do cargo de treinador-interino do Sporting, tendo somado duas vitórias na I Liga, ambas por 2-1 (Santa Clara e Chaves) e empatado a zero na deslocação a casa do Arsenal, em jogo da Liga Europa. A partir desta segunda-feira, Marcel Keizer será o treinador do Sporting.

No último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino, depois de ter substituído José Peseiro e antes da entrada do holandês Marcel Keiser, os leões asseguraram a subida ao segundo lugar, com 22 pontos, a dois do líder FC Porto e com mais um do que o Braga e dois do que o Benfica.