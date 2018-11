Tiago Fernandes: Marcel Keizer, o FC Porto-Braga e a melhor equipa a jogar em Portugal

Treinador interino cumpre no domingo o seu último jogo à frente do Sporting, que terá Marcel Keizer como treinador a partir de segunda-feira.

Que funções vai desempenhar com a chegada de Marcel Keizer: "Ainda não tenho definida a minha situação, mas o que já disse é que estou sempre muito grato ao Sporting. Se hoje me reconhecem como treinador, é graças a este clube e às oportunidades que me têm sido dadas. Tenho crescido como treinador, como homem e irei continuar grato, seja qual for a minha posição. As pessoas que trabalham diariamente comigo sabem que sou muito solidário, preocupo-me com todos, não só com os que chegam mas também com quem já cá estava, sejam técnicos de equipamentos, empregadas da limpeza ou o presidente. Estou sempre pronto para ajudar".

O plantel que deixa a Keizer é suficiente para ser campeão ou precisa de ir ao mercado em janeiro? "Sabemos desde o primeiro dia que o Sporting tem sempre uma equipa que pode lutar pelo título. Sabemos que temos adversários que nos vão dificultar a tarefa, mas temos crescido, a equipa tem desenvolvido as suas capacidades e competências e o que posso dizer é que a equipa tem margem de progressão".

Reação efusiva com os adeptos depois do apito final em Londres: "Eu mostrei-lhes a camisola do Battaglia, que teve um infurtúnio, e os adeptos responderam de forma calorosa depois do jogo que fizemos. Somamos pontos, mesmo não conseguindo os três contra uma equipa que é, na minha opinião, a mais forte da Liga Europa. A reação dos adeptos foi também de apoiar, depois daquilo que fizeram em Londres, de terem calado praticamente os ingleses... Seis mil adeptos do Sporting num estádio enorme como aquele. Depois do jogo acabar, continuaram a puxar pelos jogadores e fiquei extremamente satisfeito".

Jogo entre FC Porto e Braga: "Sinceramente não estamos preocupados com esse jogo, estamos mais preocupados com o Chaves. Independentemente do resultado desse jogo, temos de estar mais focados em nós. Ninguém vai correr por nós, temos de ser nós a encarar o desafio e não contar com nada antes do jogo. O FC Porto-Braga será um jogo entre duas grandes equipas, com dois treinadores que admiro bastante. Trabalhei com o Abel, sou fã de Sérgio Conceição e desejo-lhes boa sorte. Que façam um bom espetáculo, que dignifiquem o futebol português".

Qual é a equipa que, na sua opinião, pratica melhor futebol em Portugal? "Na minha opinião, a equipa mais preparada, mais coesa e que quer vencer é o Sporting. Aprecio uma ou outra forma de jogar do adversário, os treinadores têm demonstrado que têm capacidade, não só o Sérgio como o Abel, que estão na frente. Sabem preparar as equipas para jogar bom futebol. O que me interessa mais neste momento é a forma como estamos a jogar, pelo que fizemos nos Açores e em Londres".