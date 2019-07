Thierry Correia sobe e há consequências no plantel do Sporting

Defesa vem somando pontos junto de Marcel Keizer, que aprecia a sua solidez defensiva e propensão ofensiva. Conjuntura do mercado pode levá-lo a escalar na hierarquia dos laterais

Aos 20 anos, Thierry Correia tem aproveitado da melhor forma a oportunidade com que se deparou neste arranque de pré-época para demonstrar, praticamente em exclusivo, os seus atributos como lateral-direito a Marcel Keizer. Com Rosier ainda entregue ao departamento médico, Bruno Gaspar dispensado para representar a seleção de Angola na CAN e Ristovski recém-integrado, por também ter estado ao serviço da sua seleção, a Macedónia do Norte, o jogador lançado na equipa principal por Marcel Keizer na época passada tem consolidado a sua posição e tem ganho créditos para subir na hierarquia das escolhas do técnico holandês no que a laterais-direitos diz respeito. Algo que a própria conjuntura de mercado pode ajudar a consubstanciar em 2019/20.

Se Rosier foi contratado para ser a primeira escolha para a posição, Bruno Gaspar está no mercado, com os leões apostados em reaver o investimento de 4,5 M€ feito na sua contratação à Fiorentina no último defeso. Depois, entra na equação... Ristovski: o macedónio, que atuou ao longo de cinco épocas no futebol italiano, vinculado ao Parma, mas sucessivamente cedido a Crotone, Frosinone, Bari e Latina tem cartel e seguidores em Itália e pode negociada a sua saída - assim chegue a Alvalade uma oferta pelos valores certos. Chegou a ser associado à Lazio em janeiro. Thierry está na calha para subir na hierarquia dos laterais.