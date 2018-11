"Temos de jogar à Sporting porque queremos o primeiro lugar do grupo"

Tiago Fernandes anteviu um Arsenal forte, mas disse que o Sporting pode vencer e dar uma alegria aos adeptos.

Primeiro lugar: "O Arsenal é uma excelente equipa, sabemos do seu valor. Independentemente de ainda não terem perdido no grupo, alimenta-nos a esperança de fazer pontos, porque queremos disputar o primeiro lugar do grupo. Temos de ser organizados e coesos como temos sido, e como fomos nos Açores. Temos de jogar à Sporting, com uma grande ambição".

Alterações no Arsenal: "Não estamos preocupados com o que o treinador adversário vai fazer. Eles têm uma equipa onde podem trocar jogadores e a qualidade não muda, até podem apresentar uma equipa mais fresca".

Apoio: "Estamos preocupados connosco e com o que podemos fazer. Disputamos todos os jogos para vencer e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos. Trouxemos mais adeptos aqui do que o Arsenal levou a Alvalade, e isso demonstra a nossa dimensão. Estão sempre connosco e queremos recompensá-los".

Ajudar o Sporting: "Faço o que a direção me pede, tento dar o máximo e contribuir. Estes grandes atletas ajudam-me e treinam de uma forma tão fantástica que me dá alento e felicidade de poder representar este clube nesta prova. Vou continuar no Sporting para ajudar no que o clube precisar".

Futuro: "O futuro não me preocupa, temos uma direção com pessoas com muita qualidade, que sabem o que querem para o clube e para o futuro. Em oito anos mostrei no que posso ajudar e estou preparado para continuar a ajudar. Vou sempre ter uma enorme gratidão pelo que o clube me fez crescer".

4x4x2 ou 4x3x3?: "Nos Açores falou-se um pouco do sistema tático, não alterámos ao intervalo, mas mudámos uma variante defensiva. O clima obrigou-nos a isso. O que podem esperar da nossa equipa é que entrará a jogar para ganhar, com ambição, com garra, atitude e compromisso seja com dois, três ou quatro em termos ofensivos, porque estão preparados para jogar de qualquer forma. São grandes profissionais que interpretam muito bem as minhas ideias".

Conselhos: "Aceito os conselhos dos que me rodeiam, mas principalmente da equipa técnica e do departamento de análise. O mais

importante é termos feito o que fizemos nos Açores e estar preparados para defrontar uma grande equipa. Resguardo muito a minha equipa técnica e é por aí que disputamos o jogo".