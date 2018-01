"Tem de haver rotação na equipa", lembra Jorge Jesus

Treinador dos leões desvalorizou discussão entre Bas Dost e Ristovski no final da partida

Análise à partida: "A Taça de Portugal é uma competição muito especial do ponto de vista emocional. Todas as equipas têm como sonho de chegar ao Jamor. O Cova da Piedade foi uma equipa muito bem organizada em termos defensivos. Na primeira parte não tivemos muita velocidade e, para além disso, não tínhamos muito poder dentro da área. Na segunda parte tentámos alterar isso, com Dost e Doumbia na área. Criámos mais perigo e fizemos dois golos. Eles marcaram de grande penalidade. Hoje está-se a marcar grandes penalidades... Nem quero falar disso. A presença do Bruno e do Bast Dost, com um outo momento, deu para fazer a diferença."

Alterações na equipa: "Neste mês vamos jogar de 3 em 3 dias. Tem de haver rotação na equipa. Lancei quatro jogadores com o Marítimo, que não tinham jogado com o Benfica, hoje lancei mais quatro que não jogaram com o Marítimo. Se calhar com o Aves lanço mais quatro ou cinco que não jogaram aqui. Mas o Gelson e William saíram do Marítimo com mazelas e hoje optámos por não arriscar. Foi mais por isso que por opção."

Discussão entre Bas Dost e Ritovski: "Façam perguntas sobre o futebol. O que é isso interessa? Sei lá o que ele disse

Se calhar até falou em alemão. Perguntas da treta..."

Adversário preferido para as meias-finais. "Passámos o Cova da Piedade. O FC Porto é uma das equipas que está a disputar todas as provas connosco. É nosso adversário na Taça da Liga e pode ser novo adversário na Taça de Portugal. E no campeonato está em 1º lugar. Mas estão três equipas para disputar o título. Benfica, Sporting e FC Porto."