Surpresa no meio-campo e outras alterações no onze do Sporting

Tiago Fernandes promoveu estreia a titular no jogo desta quinta-feira com o Arsenal.

O treinador interino do Sporting, Tiago Fernandes, promoveu várias alterações no onze dos leões para o duelo desta quinta-feira com o Arsenal em Londres, com a maior novidade a surgir no centro do terreno: Miguel Luís, jovem da formação do clube de Alvalade, entra para o lugar do lesionado Battaglia.

É o primeiro jogo do jovem de 19 anos como titular na equipa principal verde e branca, fazendo parelha com Gudelj, outro jogador que foi suplente nos Açores, frente ao Santa Clara.

Na defesa, mudança no lado esquerdo: Lumor, que foi titular no fim de semana, cede o lugar a Acuña. Mais à frente, destaque para o regresso de Fredy Montero à equipa inicial; Bas Dost começa o jogo com os ingleses no banco.

Confira o onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Miguel Luís e Gudelj; Diaby, Bruno Fernandes e Nani; Montero.

Suplentes: Salin, André Pinto, Jefferson, Petrovic, Carlos Mané, Jovane Cabral e Bas Dost.