Sturaro esperado em Lisboa para assinar pelo Sporting

Internacional italiano pretendia jogar com regularidade e nenhum clube avançou para a compra em definitivo. Acordo não contempla qualquer opção de compra por parte dos leões

Stefano Sturaro é esperado esta sexta-feira, ao início da tarde, em Lisboa para rubricar um contrato de uma temporada com o Sporting, cedido por empréstimo pela Juventus. Segundo O JOGO apurou, o emblema de Alvalade suporta apenas parte do vencimento do médio, responsabilizando-se por cerca de 1,3 milhões de euros por ano livres de impostos, quando Sturaro recebe perto do dobro em Itália. O acordo estabelecido com o heptacampeão transalpino não estipula qualquer cláusula de opção de compra por parte do Sporting no final do período de empréstimo.

O jogador de 25 anos, que na temporada passada participou em 19 jogos, cumprindo 984 minutos - 84" deles precisamente frente ao Sporting, na fase de grupos da Liga dos Campeões -, procurava um clube onde pudesse jogar com maior regularidade, tendo, no decurso do dia de ontem, estado em cima da mesa a possibilidade de se transferir para o Watford. A mudança não se concretizou e o Sporting, insistindo, aproveitou o facto de nenhum dos clubes que se mostrou interessado no atleta, casos do Génova e Atalanta, ter avançado com verbas para a compra em definitivo dos direitos económicos e desportivos de Sturaro. Este informou-se sobre o Sporting, onde irá encontrar o compatriota Viviano, e decidiu aceitar o desafio proposto pelo elenco diretivo liderado por Sousa Cintra.

Em Alvalade, Sturaro é visto como peça indispensável para o meio-campo, onde Battaglia e Bruno Fernandes são as principais figuras, mas Enzo Pérez ainda pode chegar (ver peça à parte). Sturaro tem enfrentado alguns problemas físicos em termos musculares nas últimas duas épocas, e em 2016/17 um joelho forçou a uma paragem de 70 dias. Hoje em dia está restabelecido.