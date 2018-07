Leões defrontam o Marselha este sábado.

O Sporting vai homenagear Nelson Mandela no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, agendado para este sábado. Os leões, que defrontam o Marselha a partir das 20h30, vão entrar em campo com camisolas personalizadas com uma frase do antigo presidente da África do Sul, sócio de mérito do clube.

"Sport has the power to change the world (o desporto tem o poder de mudar o mundo)" é a frase que surgirá estampada nas costas dos jogadores do Sporting frente ao clube francês, uma frase tornada célebre por Madiba.