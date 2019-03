Sporting vai "agir criminalmente" e pede exclusão de Jorge Loureiro dos estádios

Porto, 09/03/2019 - O Boavista recebeu o Sporting no Estádio do Bessa Sec XXI, em jogo da 25ª jornada, da Liga NOS 2018/19. Foto de adeptos.

Em causa as agressões deste a um dirigente leonino no Boavista-Sporting disputado no sábado

O Sporting anunciou, em comunicado, que vai agir "criminalmente contra Jorge Loureiro", membro do Conselho Geral do Boavista, "em face dos vergonhosos acontecimentos" após o final do jogo entre os dois clubes, sábado, ganho pelos 'leões' (2-1).

Segundo o comunicado, o clube leonino vai agir criminalmente contra o membro boavisteiro "pelas agressões contra um membro do Conselho Diretivo do Sporting", mas também participar à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a outras "entidades competentes", pretendendo "a exclusão de Jorge Loureiro dos recintos desportivos de Portugal".

Assinado pelo Conselho Diretivo do clube, o comunicado denuncia agressões a um dos membros daquele órgão e "o clima de intimidação criado por um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas pertencentes aos órgãos sociais do Boavista", sobre outros dois dirigentes leoninos.

Segundo o clube de Alvalade, estes eventos "tiveram como testemunha maior o próprio presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença", e mereceram "um pedido de desculpas dos dirigentes do Boavista Álvaro Braga Júnior e Vítor Murta".

O documento dos 'verdes e brancos' refere ainda que pretendem ver comprovadas "as condições de segurança existentes no Estádio do Bessa" e pede que as instituições tomem medidas, para defender de "ataques" o futebol português.

"Todos os dirigentes desta modalidade têm de conseguir pautar as suas condutas e intervenções com elevado sentido de urbanidade e respeito por todos os agentes. Temos de conseguir pôr fim a estes delírios que quase todas as semanas envergonham o nosso campeonato", pode ler-se.

Eis o comunicado leonino na íntegra:

"Em face dos vergonhosos acontecimentos ontem verificados depois do final do jogo Boavista FC - Sporting CP - nomeadamente, as cobardes agressões ao membro do Conselho Directivo (CD) do Sporting Clube de Portugal (SCP) e também o clima de intimidação criado por um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas pertencentes aos Órgãos Sociais do Boavista FC, sobre dois membros do CD do SCP, eventos que tiveram como testemunha maior o próprio presidente da Liga de Clubes, Dr. Pedro Proença, e que mereceram um pedido de desculpas dos dirigentes do Boavista FC, Dr. Álvaro Braga e Dr. Vítor Murta, ao presidente do SCP - o Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal informa que:

a. Agirá criminalmente contra Jorge Loureiro, sócio 1640 do Boavista FC e membro do Conselho-Geral do Boavista FC, pelas agressões contra um membro do Conselho Directivo do SCP, conforme já registado pelo Sr. Comandante Benjamim Ribeiro;

b. Participará junto da Liga Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol e das entidades competentes com vista à exclusão de Jorge Loureiro dos recintos desportivos de Portugal;

c. Participará junto da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol para comprovar as condições de segurança existentes no Estádio do Bessa, devendo aquelas entidades tomar as necessárias medidas, nomeadamente disciplinares, quanto aos factos ocorridos contra o dirigente do SCP.

O futebol português necessita de ser defendido de todos estes ataques. Todos os dirigentes desta modalidade têm de conseguir pautar as suas condutas e intervenções com elevado sentido de urbanidade e respeito por todos os agentes. Temos de conseguir pôr fim a estes delírios que quase todas as semanas envergonham o nosso campeonato.

O Sporting Clube de Portugal e o seu Conselho Directivo continuarão a lutar por uma forma de estar diferente no futebol em Portugal, procurando dignificar esta indústria e o espectáculo, defendendo sempre a Verdade"