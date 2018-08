Minuto 9: Nani abre a partida com um grande golo, depois de uma tabelinha com Jefferson, junto à linha, caminha para a área e arranca um remate forte, que entra junto ao poste, mais rápida do que o mergulho do guarda-redes Cristiano, que nada podia fazer perante o rasgo do atacante que colocou o Sporting em vantagem.