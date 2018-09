Sporting um a um: Raphinha e Montero contra a sonolência

Confira as notas atribuídas por O JOGO no triunfo do Sporting sobre o Marítimo (2-0).

Salin - 6 - Uma defesa, aos 51"... e fácil. O guardião francês teve uma santa noite.

Ristovski - 6 - Entrou dinâmico, mas foi perdendo gás até entrar no marasmo generalizado. Atrás, mal foi importunado e, à frente, destaque para um remate cruzado, aos 65", para uma defesa a dois tempos de Amir.

Coates - 6 - Seguro e dominador, correspondeu com brilho, de carrinho, ao lance mais difícil que enfrentou, aos 9": corte providencial quando Barrera já se isolava.

André Pinto - 5 - Com pouco trabalho, na jogada de maior risco tentou a antecipação mas chegou tarde, tendo de recorrer à falta, com direito a amarelo, para evitar contra-ataque perigoso.

Acuña - 6 - Com pouca influência ofensiva na ala esquerda, a sua ação mais valiosa foi uma interceção na pequena área, nos descontos da primeira parte, a evitar que o Marítimo entrasse na discussão do jogo com o eventual 2-1.

Petrovic - 5 - Tanto se refugiou entre os dois centrais que acabou por acumular mais cortes na meia-lua da área do que no centro do terreno, onde as suas intervenções foram, por norma, lentas ou em estático.

Gudelj - 5 - Testou o disparo de longe várias vezes, sem êxito. Com tímidas aproximações à área rival, foi incapaz de quebrar linhas e desequilibrar numericamente em progressão com bola.

Raphinha (A Figura) - 7 - A ovação que recebeu quando deixou o campo perto do final diz tudo. O extremo brasileiro manteve o nível alto durante toda a partida e, com as suas mudanças de velocidade e acutilância ofensiva, combateu o estado letárgico em que caiu a equipa. Só lhe faltou mesmo coroar a exibição com um golo, mas mesmo sem faturar foi decisivo: ganhou a grande penalidade que Bruno Fernandes converteu no 1-0 e marcou o livre que acabou com emenda de Montero e o 2-0. Quase marcou de canto direto, aos 9", e por pouco não somou uma assistência aos 60" (um defesa antecipou-se a Bruno Fernandes...).

Jovane - 7 - Entrou de rompante, protagonizando a abertura para Raphinha que permitiria adiantar os leões no marcador. Ficou ligado também ao segundo, pois foi ele a sofrer a falta que originou o golo de Montero. Na segunda parte esteve errático, a perder demasiadas bolas por insistir nos dribles.

Bruno Fernandes - 6 - Dá-se bem com o Marítimo e após os dois golos no encontro da Taça da Liga, desta vez voltou a faturar; foi de penálti, a enganar o guarda-redes. No entanto, a produção foi baixa, ainda aquém do nível da época passada, como ele próprio já reconheceu.

Montero - 7 - Ao sétimo jogo da época, finalmente marcou. Foram várias as tentativas, sendo bem-sucedido aos 35" (2-0), a encostar perto da linha, numa confusão na área que envolveu ainda Coates e André Pinto. Procurou sempre dar linhas de passe aos médios.

Misic - 5 - A sua entrada deu mais liberdade a Gudelj.

Diaby -- Pouco tempo, mas suficiente para um par de arrancadas... não correspondidas.

Carlos Mané -- Regresso de saudar após longa baixa. Momento de emoção compensado com uma ovação.