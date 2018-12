Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 3-1 em casa do Rio Ave.

Renan 7

Podia ter desanimado ao sofrer um golo no primeiro remate da equipa adversária. Teve um desentendimento com Acuña nos descontos da primeira parte, mas as restantes ações foram importantes e com grau de dificuldade alto: defesas aos 65", duas de seguida, e aos 80", com felicidade na recarga.

Bruno Gaspar 5

Continua a ser o elo mais fraco dos titulares de Keizer... Cometeu a falta que deu o 1-1 e, apesar de muito ofensivo, não tomou as melhores decisões nem teve precisão.

Coates 7

Inteligente a marcar rapidamente uma falta no meio-campo, aos 8", originou assim o golo inaugural. Aos 22" assistiu Diaby e quase dava outro golo, e voltou a ter peso no ataque aos 61", à beira de marcar de cabeça. Na retaguarda foi um esteio, com destaque para a interceção providencial aos 55".

Mathieu 7

Começou e acabou o jogo com subidas perigosas ao ataque, ficando perto do golo aos 3". Aos 41" arriscou de carrinho para impedir a progressão de Vinícius, em lance que até teve VAR. Seguro, confiante e fresco.

Acuña 7

Foi o primeiro a sair, mas para evitar o segundo amarelo. Acabou a partida com uma assistência, para o golo de Bas Dost, mas os seus cruzamentos, sempre perigosos, podiam ter somado mais.

Gudelj 6

Discreto mas importante para o funcionamento da maquinaria verde e branca, graças ao seu posicionamento e movimentações laterais. Atento às dobras, foi amarelado para corrigir um erro seu no passe. Fez vários remates, sem sorte.

Wendel 6

Não esteve ao nível dos últimos jogos, mas uma ação sua foi decisiva para a vantagem, pois foi ele a segurar a posse de bola e a contemporizar antes de servir Nani na jogada do 2-1.

Diaby 5

Dispôs apenas de uma soberana oportunidade de golo, aos 22", que só não festejou dada a grande estirada de Léo Jardim. De resto, algo errático e pouco envolvido no turbilhão ofensivo dos leões.

Bas Dost 7

Celebrou o centésimo jogo pelos leões como melhor sabe, com mais um golo, e de cabeça, a colocar a sua equipa em vantagem. Desceu de rendimento na segunda metade.

Nani 8

Ficou diretamente ligado aos dois primeiros golos (combinação com Bruno Fernandes no 1-0 e desmarcação para Acuña no 2-1). Foi voz ativa no carrossel leonino.

Jefferson 5

Não comprometeu.

Jovane 7

Espantou e maravilhou toda a gente nos Arcos com uma obra de arte que tranquilizou a equipa: aos 72" marcou o 1-3, de pé esquerdo, sem balanço e de muito longe, com a bola a entrar no ângulo! Foi o seu quarto golo da época e sempre a saltar do banco.

Bruno César 5

Eficaz a segurar a bola quando foi necessário.

A FIGURA: Bruno Fernandes 8

Com o comando do carrossel

Abriu caminho para a vitória (1-0, aos 8", com um remate cruzado de pé esquerdo após tabela com Nani), consolidando o seu crescimento e bom momento de forma desde que Marcel Keizer pegou na equipa. Ontem parecia que tinha na mão o comando do carrossel leonino no ataque, sobretudo na primeira parte, onde o domínio foi mais avassalador. Com o jogo ainda empatado, aos 21" cheirou o bis com disparo de longa distância que Léo Jardim defendeu para canto. Quase no fim, quando havia alguma intranquilidade com apenas um golo de vantagem, recuperou uma bola na frente e serviu Jovane para um golaço!