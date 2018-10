Premium Sporting um a um: capitão foi oásis na luta de Jovane contra o tédio

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting na vitória sobre o Loures (2-1).

Renan - 6

O Loures causou bruaá e acabou por ser efetivo nos descontos ao reduzir o marcador. O brasileiro, que até então estava a ter uma noite tranquila, esticou o pé para, num excelente reflexo, travar o remate que veio do pé direito de Miguel Oliveira. Alguma demora a recolocar a bola em jogo, mas nenhum problema de maior nomeada.

Bruno Gaspar - 4

Foi pelo seu lado que o Loures mais perigo criou, ora com as investidas de Luís Elói, ora com as diagonais de Gonçalo Silva. Pouca acutilância a subir no corredor e a procurar bola. E estava completamente fora dela quando Juninho apareceu solto pelo corredor e apontou o golo de honra.

Marcelo - 6

Perante a pouca solidez de Bruno Gaspar, o brasileiro foi obrigado a vir de urgência às dobras, nem sempre bem executadas. Algumas falhas técnicas, mesmo que com pouco ou nenhum peso para as contas finais do jogo. Gonçalo Silva deu-lhe muito trabalho, tal como Luís Elói.

André Pinto - 6

Imperial a ganhar as bolas no ar, mesmo com a presença de uma forte figura como era a de Rodrigo Thompson. Ao contrário de Marcelo, não teve falhas técnicas, apesar de alguma confusão que lá se ia instalando, de quando em vez, na área do Sporting.

Jefferson - 6

Um jogo tranquilo: controlou bem as investidas de Miguel Oliveira e nunca disse "não" à possibilidade de subir para apoiar o extremo que estava "de serviço". Muito melhor relação com Jovane - a figura - do que com Carlos Mané.

Gudelj - 6

O adversário era de escalões inferiores, sim, mas causou dificuldades ao Sporting, principalmente pela forma como fez funcionar o seu meio-campo. O sérvio, de capacidade técnica superior, conseguiu resolver a maioria dos problemas. Faltou abusar mais do passe longo.

Bruno Fernandes - 6

Foi do seu pé direito, via livre direto, que saiu a primeira ocasião do Sporting (18") e também foi desse pé que saiu a bomba que abriu o marcador, aos 42". O penálti falhado priva-o de maior destaque, mas fez uma exibição bastante positiva.

Nani - 7

Foi por zonas interiores que andou a tentar dar um pouco de sal ao futebol do Sporting, completamente preso na primeira parte. O golo, após tirar, cheio de classe, Qi Cui do caminho, foi um verdadeiro oásis num leão que caminhou num deserto de ideias.

Carlos Mané - 5

Na primeira parte foram mais as vezes que foi corrigido por José Peseiro do que aquelas em que teve discernimento para tentar ultrapassar os laterais do Loures (trocou várias vezes de flanco com Jovane). A saída parecia estar já planeada pelo técnico, que também percebe que Mané vem de duas lesões graves.

Castaignos - 4

Peseiro deu-lhe a oportunidade de mostrar serviço, mas o holandês... "ficou em casa". Uma só chance com perigo, num remate em queda ao minuto 54. Não procurou bola e esteve desligado do jogo. Não está a dificultar a vida do agora titular, Fredy Montero.

Petrovic - 5

Uma entrada para dar maior consistência ao meio-campo do Sporting. Alguns cortes de relevo, mas pouco mais.

Miguel Luís - sem nota atribuída

Foi mais simbólica do que prática a entrada do jovem médio. Aos 19 anos estreou-se na equipa principal.

A FIGURA

Jovane - 7

Tónico contra o tédio nos pés do miúdo

Não foi uma exibição cheia de brilho, mas serviu para furar a monotonia que o Sporting teimava em impor no jogo - também por culpa do Loures. Jovane destacou-se pelo tónico que levou na ponta das botas e que quis entregar em zonas adiantadas do campo. Um remate de cabeça aos 19", um disparo aos 37" e um penálti muito bem cavado à entrada para a segunda parte que Bruno Fernandes não converteu. Foi também dele toda a jogada que terminou no 2-0: subiu pela esquerda e, cheio de segurança, quis atirar rasteiro para o poste mais distante da baliza à guarda de Miguel Soares; este sacudiu com uma palmada, mas já nada conseguiu fazer perante a insistência de Nani. Eis nova prova do camisola 77 dos leões: merece ser titular, pois tem o condão de ajudar a decidir jogos e isso são coisas que não se trabalham nos treinos. A estrelinha que guia o jovem cabo-verdiano ajudou ontem a guiar um Sporting perdido num futebol quase sempre enfadonho. Aliás, a história desta temporada...