Viviano com cervicalgia

Bruno César também não treinou e o jovem Miguel Luís, campeão europeu de sub-19, juntou-se aos trabalhos da equipa.

O Sporting realizou esta terça-feira dois treinos à porta fechada, na Academia, ainda sem Viviano e Bruno César, futebolistas que recuperam de lesões. O guarda-redes, que se lesionou no aquecimento do jogo com o Moreirense, no domingo, realizou esta terça-feira exames médicos que revelaram um "quadro de cervicalgia" (na altura, recorde-se, a avaliação clínica inicial era de "entorse na cervical"). Já o canhoto brasileiro está na fase final de recuperação de problemas físicos que o afetaram toda a pré-temporada.

Nota de destaque ainda para a presença nos treinos, às ordens de José Peseiro, do jovem promissor Miguel Luís - apesar de estar ainda a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Miguel Luís, recorde-se, sagrou-se recentemente campeão europeu de Sub-19.

Os titulares do jogo do passado fim de semana contra o Moreirense, que o Sporting venceu por 3-1, efetuaram trabalhos de recuperação, enquanto os restantes jogadores realizaram um treino de conjunto com a equipa de Sub-23.