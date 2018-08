Sporting tenta Gudelj por empréstimo

SAD oferece dois milhões de euros pela cedência e assumepagamento de um milhão de euros limpos de salário

Nemanja Gudelj é um dos jogadores que a SAD está a negociar para reforçar o meio-campo. Segundo O JOGO apurou, os leões já apresentaram mesmo uma proposta ao Guangzhou Evergrande, solicitando a cedência por empréstimo durante uma temporada do médio, que pode ser uma das soluções para o plantel às ordens de José Peseiro, depois da aquisição condicionada - por lesão - do internacional italiano Stefano Sturaro.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os dirigentes leoninos colocaram em cima da mesa uma proposta de cedência a troco de um valor na ordem dos dois milhões de euros. Um dos grandes obstáculos para que o Guangzhou Evergrande dê o seu consentimento ao negócio tem a ver com a questão dos custos salariais do internacional sérvio. O Sporting propõe-se ficar com o encargo de um milhão de euros livres de impostos, isto sabendo que Gudelj aufere cinco milhões de euros por temporada, isto sem qualquer carga fiscal inerente.

O Sporting, depois da formalização do interesse, com a apresentação dos números referidos, aguarda que o Guangzhou Evergrande responda à mesma, sendo certo que Gudelj ficou sem espaço e nem está inscrito pelo clube, uma vez que a sua vaga de estrangeiro ficou para Talisca, uma das estrelas do emblema orientado por Fábio Cannavaro. Gudelj justificou o interesse de vários emblemas e teve mesmo como possível destino a Premier League, porém a janela de transferências já fechou e o médio de 26 anos acabou por ficar na China a aguardar colocação, tendo contrato laboral em vigor até dezembro de 2019.

Gudelj, recorde-se, está desde janeiro de 2017 na China, então deixando o Ajax rumo ao Tianjin Teda a troco de 5,5 milhões de euros. Ao serviço do emblema de Amesterdão, Gudelj realizou 59 jogos e apontou sete golos, já depois de ter-se notabilizado ao serviço do AZ Alkmaar, após a formação feita no NAC Breda. Pela seleção da Sérvia, o atleta de 1,87 metros conta 22 internacionalizações e um golo, sendo que Gudelj não marcou presença na última presença do seu país num campeonato do mundo, concretamente na Rússia. Ao Sporting, agora, resta aguardar.