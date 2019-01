Sporting saúda discussão na AR e aponta aos exemplos de Itália e Alemanha

Grupos parlamentares consideram que o reconhecimento do Campeonato de Portugal é matéria que diz respeito à Federação Portuguesa de Futebol.

Os vários grupos parlamentares consideraram esta sexta-feira que o reconhecimento das edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938 é matéria, dada a sua especificidade, da competência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O tema foi levado a debate na sessão plenária na Assembleia da República sob a forma de uma petição liderada por Alexandre Silva Almeida, com 4470 subscritores, que pretende ver reconhecidos como títulos as 17 edições do Campeonato de Portugal.

A petição, com o cunho do Sporting, pretende ver reconhecidos como títulos nacionais os triunfos dos leões nas edições de 1922/23, 1933/34, 1935/36 e 1937/38 do Campeonato de Portugal, pelo que o clube de Alvalade passaria de 18 para 22.

Esta sexta-feira à tarde, o Conselho Diretivo do Sporting oficializou a sua posição em relação à discussão da petição no Parlamento:

"O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal congratula-se por o plenário de a Assembleia da República ter discutido nesta sexta-feira as 17 edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938. Nas intervenções foi percetível a vontade das forças partidárias em que exista um esclarecimento e uma reposição céleres da verdade histórica. Este mesmo esclarecimento cabe à Federação Portuguesa de Futebol, desejando o Sporting tão somente que a entidade que superintende a modalidade em Portugal siga as boas práticas internacionais, como foram os casos de Itália e Alemanha", disse Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo, em declarações aos meios de comunicação do clube de Alvalade.

Para o dirigente, trata-se de "um tema que vai manter-se no topo da agenda deste Conselho Diretivo pois estão em jogo a memória e a história de muitas famílias de campeões", recordando que o capitão do Sporting no título de 1923 foi o fundador do clube, Francisco Stromp.