Sporting atira-se à FPF pelo caso de Ristovski: "Incompreensível e caricato"

O lateral dos leões podia ter defrontado o Benfica, mas a redução do castigo surgiu apenas no dia do jogo

O Sporting reagiu, esta quinta-feira, ao facto de a redução do castigo de Ristovski para apenas um jogoter sido apenas decidida no dia do encontro da Taça de Portugal frente ao Benfica.

Expulso no decorrer da segunda parte do V. Setúbal-Sporting, Ristovski foi punido com dois jogos de suspensão, castigo que desde logo o afastou do duplo compromisso dos leões com o Benfica. A verdade é que, esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina decidiu reduzir o castigo de suspensão de Ristovski para um jogo, pelo que o lateral do Sporting deixou de estar suspenso.

A FPF alegou que os a SAD do Sporting demorou demasiado tempo a apresentar recurso, o que motivou o atraso na decisão tomada. Os leões alegam agora ser "incompreensível e caricato" todo caso, apontando um dedo acusador à FPF, organismo ao qual garante que vai requerer "uma reunião de urgência sobre o tema da adequação dos regulamentos e procedimentos à lei".

Leia o comunicado na íntegra:

"Em face da informação ontem e hoje trazida a público sobre o recurso interposto pelo atleta Ristovski, a Sporting SAD entende como oportuno referir o seguinte:



Em primeiro lugar, é de lamentar profundamente que os órgãos federativos tenham optado por discutir publicamente um processo disciplinar e seu recurso, para mais omitindo pormenores que seriam relevantes para o cabal esclarecimento da questão;



Em segundo lugar, esclarecer o seguinte:



2.1. O mapa de castigos contendo a sanção de suspensão por 2 jogos aplicada ao jogador Ristovski foi divulgado no dia 01 de fevereiro, às 16.58;



2.2. Às 17.52 do mesmo dia, foi solicitada à FPF a documentação que fundamenta a decisão;



2.3. A esse pedido, respondeu a FPF, às 10.00H do dia 4/2;



2.4. O recurso foi preparado e deu entrada nos serviços da FPF às 20:47 do mesmo dia 4/2.



O recurso interposto foi julgado sem ouvir qualquer testemunha, analisando apenas a prova videográfica apresentada;



Tal decisão poderia, obviamente, ter sido tomada de imediato, a partir das 20.47H do dia 4/2, desconhecendo a Sporting SAD por que razão foi designada a inquirição de uma testemunha cujo depoimento, afinal, se entendia ser inútil para a decisão que veio a ser tomada.



É incompreensível, portanto, que, em face dos factos referidos supra, se refira uma alegada demora do Sporting, quando a FPF - porventura porque os serviços estarão encerrados ao fim de semana - demorou mais de 60 horas (!!) a enviar a documentação que fundamenta a decisão.



Sublinhe-se: o recurso foi interposto 75 horas e 49 minutos após a divulgação do mapa de castigos. Desse lapso temporal, são atribuíveis ao jogador 11 horas e 41 minutos para a solicitação dos fundamentos e a elaboração do recurso após a recepção e análise daqueles; as remanescentes 64 horas e 08 minutos correspondem ao tempo que a FPF tardou em proceder ao mero envio dos elementos solicitados (que nem careciam de ser elaborados, porque já existiam), de que depende o início do prazo para recurso.



É igualmente incompreensível, e caricato, que a FPF aplique uma sanção de suspensão por dois jogos por mapa de castigos, com a mera indicação da norma aplicável, mas já sinta a necessidade de lavrar 23 (vinte e três!) páginas de texto para reduzir essa sanção para um jogo. Quantas horas tomou essa redacção? Porque não comunicar de imediato ao interessado apenas o sentido da decisão, que se sabe ser urgente, e remeter os fundamentos posteriormente, se solicitados?



É fundamental que os órgãos dirigentes da FPF dotem a FPF dos meios que possam assegurar que os recursos são decididos em tempo útil, sendo obviamente descabido responsabilizar os recorrentes por isso não ter acontecido.



A Sporting SAD lembra que o primeiro jogo em que o castigo foi cumprido se realizou no Domingo e que foi a FPF que tornou manifestamente impossível recorrer do castigo, nessa parte.



E termina lembrando que o atleta Ristovski foi despenalizado do segundo jogo de castigo que lhe foi aplicado, o que bem atesta que tinha razão no recurso que interpôs. E que, por isso, foi injustamente afastado do jogo de ontem.



A Sporting SAD vai requerer à FPF uma reunião de urgência sobre o tema da adequação dos regulamentos e procedimentos à lei e sobre a necessidade de a FPF garantir o julgamento dos recursos em tempo útil."