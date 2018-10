Sporting responde à multa com uma iniciativa: pelo Jubas sem cadastro

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 479 euros devido ao comportamento da mascote.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 479 euros devido ao comportamento da mascote do clube durante a zona de entrevistas rápidas. "No final do jogo, a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado e colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash", pode ler-se no relatório publicado na terça-feira pelo CD.

Pois bem, o Sporting reagiu com uma iniciativa. "Movimento: pelo Jubas sem cadastro", assim surge no site oficial. "O Jubas foi multado no final do último jogo frente ao Marítimo. A nossa mascote que está sempre presente e que nunca nos abandona. Agora é a nossa vez: Jubas não te vamos abandonar. O valor a angariar é de €479, será entregue ao Sporting CP que, por sua vez, ajudará o Jubas e entregará o valor a mais à Fundação Sporting. Por cada 1€ doado, o Sporting CP doa 1€ também à Fundação. Queremos angariar o maior valor possível", explica o Sporting.