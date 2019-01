Sporting quer sanções desportivas para o Atlético Madrid

Em causa está o processo da contratação de Gelson Martins pelo clube espanhol.

O Sporting pretende solicitar sanções desportivas para o Atlético Madrid a propósito da contratação de Gelson Martins pelo clube espanhol.

O extremo português rescindiu com o emblema leonino no final da última época, depois do ataque à Academia de Alcochete, e, por esse motivo, transferiu-se para o Atlético a custo zero. Já sob a presidência de Frederico Varandas, a SAD do Sporting tentou chegar a acordo com os "colchoneros" com vista à compensação monetária do clube de Alvalade, algo que não se verificou.

Nesse sentido, o Sporting quer que sejam aplicadas sanções desportivas aos madrilenos, faltando saber em que moldes legais é que os leões vão fundamentar esta intenção.

Os verdes e brancos vão também exigir 105 milhões de euros em tribunal como indemnização, uma vez que o Atlético nunca passou a barreira dos 15 milhões de euros, valor considerado insuficiente pelo Sporting.

Gelson tem sentido dificuldades em singrar no futebol espanhol e, de acordo com a imprensa do país vizinho, pode mesmo deixar o Atlético na janela de transferências de janeiro.