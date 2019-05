Sporting organiza um Quiz que dá bilhetes para o Jamor

Treino do Sporting esta terça-feira no Jamor

Entrada gratuita para os 30 sócios com o maior número de respostas certas na iniciativa que decorre até quinta-feira.

O Sporting está a promover uma campanha de oferta de bilhetes para a final da Taça de Portugal, que sábado disputa no Estádio Nacional, contra o FC Porto.



Dirigida em exclusivo aos sócios, a iniciativa intitulada "Queres um bilhete para a Taça de Portugal?" permite aos 30 sócios com o maior número de respostas certas "num Quiz inovador no futebol português onde é testado o conhecimento do mundo sportinguista" ter entrada gratuita no jogo do Jamor.

Entre hoje e quinta-feira, os sócios vão poder responder a 12 perguntas sobre o clube no site oficial do Sporting e os 30 com o maior número de respostas terão entrada para a final da Taça de Portugal.