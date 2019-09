O vídeo, divulgado nas redes sociais, tem o título "Uma noite de dualidade de critério" e, no entender do Sporting, revela erros da equipa de arbitragem liderada por Jorge Sousa no jogo que encerrou a quinta jornada da I Liga.

Um dia depois do empate a um golo com o Boavista, no Bessa, o Sporting divulgou nas redes sociais um vídeo com o título "Uma noite de dualidade de critério". Um vídeo que, no entender do Sporting, revela erros da equipa de arbitragem liderada por Jorge Sousa no jogo que encerrou a quinta jornada da I Liga.

Já depois do jogo, o clube leonino apontara críticas à arbitragem. Beto, team mamager, saiu em defesa de Bruno Fernandes, expulso já no período de compensação do Boavista-Sporting."Sofreu seis faltas do mesmo jogador que nem amarelo levou", disse. Antes, tanto nas declarações à Sport TV, como depois na sala de imprensa, o treinador Leonel Pontes falara das faltas sofridas pelo capitão leonino no Bessa.