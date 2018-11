Sporting: Marcel Keizer é aposta de risco na "escola Ajax"

Acordo com o treinador holandês, discípulo de Johan Cruyff, está alcançado, mas falta chegar a entendimento com o Al Jazira, que estará a dificultar.

A sucessão de Peseiro no comando do Sporting está alinhavada - o presidente Frederico Varandas chegou a acordo com o holandês Marcel Keizer - e deve ficar concluída nos próximos dias, assim cheguem a bom porto as negociações entre leões e Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos, que o técnico de 49 anos representa. Keizer tem contrato até 2020 e a SAD espera fechar negócio até à paragem para seleções, daqui a uma semana, com base num orçamento de um milhão de euros brutos (Peseiro auferia 1,6 milhões de euros), mas informações publicadas na Holanda dão conta da resistência do Al Jazira em ceder e libertá-lo já.

Sem títulos no currículo, Marcel Keizer foi escolhido por adotar a filosofia de jogo ofensiva da escola holandesa de Cruyff, assim como pela ambição, capacidade organizativa e experiência ganha no Ajax (foi jogador, técnico da equipa secundária, na qual promoveu as estrelas do presente, e técnico principal - só durou meia época no banco).

A SAD analisou várias opções para um projeto de aposta na formação com futebol atrativo de inspiração holandesa, e a escolha recaiu em Keizer. João Pedro Araújo, escolhido por Varandas para liderar o departamento médico, trabalha ainda com Keizer no Al Jazira e é profundo conhecedor dos seus métodos de trabalho e da forma próxima e descontraída - mas exigente - como lida com os jogadores, tendo aconselhado o presidente e o seu braço-direito, Hugo Viana, a assumirem o risco com um técnico desconhecido em Portugal. "Queremos um Sporting ambicioso e que jogue um futebol atrativo", disse o presidente sportinguista há dois dias. Marcel Keizer é o técnico para esse projeto.