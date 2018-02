Sporting revela valor pago em comissões nos negócios de janeiro

Através do jornal do clube, o Sporting revelou os valores envolvidos nos negócios do mercado de inverno. Comissões são a novidade.

O Sporting explicou os valores envolvidos nos negócios realizados no recente mercado de inverno, através do jornal oficial do clube. Tal como O JOGO foi dando conta, Wendel (7,5 milhões), Misic (2,75), Lumor (2,5), Rúben Ribeiro (400 mil euros) e Montero (custo zero) significaram um investimento na ordem dos 13 milhões de euros. A novidade, porém, prende-se com as comissões pagas pelo Sporting e que totalizaram, segundo foi anunciado, 2,7 milhões.

Além de entradas, foram abordadas as saídas do clube, como é o caso de Rosell para o Orlando City, a troco de 500 mil euros. Iuri Medeiros, também como O JOGO informou, Jonathan e Tobias Figueiredo deixaram Alvalade por empréstimo, mas com opção de compra obrigatória: 10 milhões, 5,7 e 2,3, respetivamente. Já o Colón, que recuperou Alan Ruiz, pode adquirir 70 por cento do passe por sete milhões de euros.