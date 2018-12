Clube leonino divulgou esta quarta-feira um vídeo de Natal, no qual fez da invasão à Academia, ocorrida em maio, uma alegre invasão de crianças.

O Sporting divulgou esta quarta-feira um vídeo de Natal. É curiosa a forma como o clube de Alvalade lida com o triste acontecimento de maio: desdramatiza-o e até o usa para imagens bem especiais nesta quadra natalícia. "Para assinalar a quadra natalícia o Sporting Clube de Portugal acaba de lançar um vídeo de Natal onde assistimos a um grupo de 30 crianças, sócias e adeptas do clube a distribuírem presentes e abraços aos jogadores de futebol do plantel principal, na Academia Sporting, em Alcochete. No vídeo, com produção da responsabilidade da Garage Films, encontramos Acuña, André Pinto, Bas Dost, Battaglia, Bruno Gaspar, Coates, Maximiano, Raphinha, entre outros. O mote é associar a Academia Sporting a um universo de celebração, positivismo e união, entre os jogadores e as crianças", explica o departamento de comunicação do clube.

"O conceito deste vídeo chegou até nós como sugestão dos nossos sócios. Obviamente, antes de avançarmos definimos como condição essencial dar a voz aos nossos jogadores para nos dizerem se este seria um conceito válido, ou não, com o qual todos se sentissem confortáveis. Todos aprovaram e desta forma conseguimos criar um vídeo de Natal onde associamos a Academia ao que existe de melhor no mundo, as nossas crianças que são o futuro do Sporting", explica Miguel Cal, Chief Operating and Strategic Officer no Sporting.