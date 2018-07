Sporting em pressão alta para agarrar Slimani

Sporting faz "forcing" junto do Leicester com o objetivo de fechar o empréstimo, revelou a O JOGO fonte próxima do jogador.

Islam Slimani parece ter virado prioridade para a SAD presidida por Sousa Cintra. Tal como confirmou fonte próxima do ponta de lança a O JOGO, os últimos dias têm sido de constantes contactos entre responsáveis de Sporting e Leicester. Os leões, apurou o nosso jornal, estão em pressão alta para tentar fechar o empréstimo do internacional argelino, apesar da vontade do clube inglês de transferi-lo de forma definitiva.

Não entrando nas contas para a época que está em vias de arrancar, Super-Slim está no mercado, mas os foxes querem ser ressarcidos pela sua saída, isto dois anos após terem investido 30 milhões de euros - e mais 5 por objetivos - na contratação do avançado, precisamente ao Sporting. Da Turquia surgem alguns interessados, dispostos a avançar para um negócio nos moldes que o Leicester pretende, mas este não é o único fator que pode decidir o desfecho do processo. A vontade do jogador também terá impacto nesta conclusão, e sabe O JOGO que Slimani vê com bons olhos o regresso a Portugal. Foi aqui que fez as melhores épocas da carreira, num total de três anos em que vestiu de leão ao peito. O próprio futebolista tem transmitido isso aos responsáveis ingleses, apesar de a sua postura ter pouco ou nada mudado após esta investida. A verdade é que, na última época, realizou apenas 21 encontros entre o Leicester e o empréstimo ao Newcastle. Sente que precisa de um desafio num contexto mais confortável e a possibilidade de voltar a uma casa que bem conhece anima-o... bastante.

Com efeito, a SAD dos verdes e brancos promete não desistir, para consumar um regresso que seria bastante saudado pelos adeptos sportinguistas, fornecendo também o ataque do plantel às ordens de José Peseiro de um futebolista que na última temporada em Alvalade, então com Jesus ao comando, fez... 31 golos em 46 jogos oficiais disputados.

De referir que seja Slimani ou outro jogador, o Sporting está à procura de um ponta de lança para 2017/18. O tempo urge, a I Liga arranca em menos de duas semanas e é preciso celeridade a resolver os processos pendentes. O argelino é prioridade, sim, mas há outros nomes em carteira.