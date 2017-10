Sporting e Oleiros trocam ameaças por causa da Taça de Portugal

Em Alvalade entende-se que o Municipal para o qual está marcado o jogo de dia 12 não reúne condições para ser o palco do encontro; em Oleiros defende-se que é na própria casa que devem ser anfitriões

Quando pouco ou nada o fazia prever, estourou a polémica em torno do jogo da Taça de Portugal agendado para o próximo dia 12, no reatar da competição interna, após os compromissos das seleções. O Sporting fez saber que entendia não estarem reunidas as condições, em termos de segurança, iluminação e, sobretudo, do estado do relvado sintético instalado no Municipal de Oleiros, para que o jogo ali se realizasse, conforme estava previamente agendado. Mais: chegou mesmo a fazer passar a informação de que, dada a proximidade do jogo com a Juventus para a Champions (dia 18), e perante o que considera serem riscos para a integridade física dos seus jogadores, ponderava fazer alinhar uma equipa júnior se o local do jogo não fosse alterado - apesar de este cenário pressupor punição disciplinar, como se pode ler na caixa. Os beirões mantêm-se irredutíveis e fazem questão de receber os leões na sua casa, em Oleiros.

"Estamos a tentar cumprir com os requisitos que a FPF impõe para estes jogos" referiu a O JOGO Miguel Martins, presidente do Oleiros. "Sexta-feira há uma vistoria e fica tudo decidido. Não sei onde está a confusão. O Sporting tem uma pessoa credenciada que tem falado com o nosso diretor desportivo. O Sporting não quer vir a Oleiros, não quer jogar num sintético", atalhou o dirigente dos beirões, que não admite benefícios em atuar num palco de outras dimensões, que proporcione maiores dividendos em termos de receita: "O dinheiro não é tudo na vida. Temos princípios e as pessoas de Oleiros são mais importantes. Este clube tem 40 anos e tem sobrevivido sem o Sporting. Depois de dia 12 deixa de haver Sporting e continuam as pessoas a apoiar-nos sempre. A câmara está a fazer um esforço tremendo para que o jogo seja cá. Fazemos das tripas coração para manter o clube de pé e fui eleito para defender os adeptos, que merecem receber o Sporting na sua casa e não terem de se deslocar."

"Nem sequer fomos consultados para a marcação do jogo, que foi definida pela transmissão televisiva", rematou.