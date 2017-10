Sporting e governo da Costa do Marfim assinam acordo de cooperação

Bruno de Carvalho reuniu com uma comitiva do governo costa-marfinense, liderada pelo ministro do Desporto e do Lazer da Costa do Marfim, François Albert Amichia

O Sporting divulgou que assinou um memorando de entendimento para a cooperação na área da formação com o governo da Costa do Marfim. Em nota publicada no site oficial do clube de Alvalade, os leões comunicaram que o acordo não se estende apenas ao futebol, mas também a outras como "andebol, atletismo, basquetebol ou ciclismo".

"O Presidente da República da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, realizou uma visita oficial a Portugal em meados de setembro do ano passado. No seu regresso, deu instruções para que essa vontade de cooperação com o Governo português ganhasse forma. Eu, como ministro do Desporto e do Lazer, dentro da nossa política de profissionalização do desporto no nosso país, encontramos nos dirigentes do Sporting Clube de Portugal o parceiro para a formação das elites desportiva de amanhã. Hoje demos corpo a essa vontade com este memorando de entendimento com a finalidade de bebermos desse espírito, de formação integral do indivíduo. Não apenas no futebol mas também em outras disciplinas onde o Sporting CP se preza pela excelência como andebol, atletismo, basquetebol, para além daqueles em que estamos mais carenciados, como o ciclismo", referiu François Albert Amichia, em declarações recolhidas pelo site dos leões.

Já Bruno de Carvalho mostrou-se satisfeito pela formalização do acordo, destacando a expansão internacional da marca do conjunto leonino.

"O Sporting tem uma missão, não só em Portugal como em todo o mundo, até pelo que ficou claro nesta reunião de estarmos nos quatro cantos do planeta. Há décadas. É um prazer e uma honra podermos ajudar e contribuir para o desenvolvimento de vários países, através dos seus governos, em termos de cidadania, que é muito importante para nós, mas também ao nível do desporto de elite. Vamos continuar a expandir a nossa marca e, de braço dado, aumentar a família pois cada parceiro é mais um membro. Cada país que podemos ajudar é mais um parte daquilo que faz parte do universo Sporting", referiu o presidente do clube de Alvalade.