Sporting define preço para saída de Battaglia

Com a chegada de Misic e Wendel, os leões abrem a porta à saída do argentino em janeiro. Negociações têm decorrido nos últimos dias e o jogador está aberto à mudança, sem nunca forçar qualquer rutura

Tem 29 jogos oficiais em meia época de leão ao peito e duas propostas oficiais de Inglaterra, ambas na ordem dos 20 milhões de euros. Rodrigo Battaglia é por estes dias um dos futebolistas mais cobiçados em Alvalade, ao ponto de o Sporting já admitir negociar quem tem sido peça importante na estratégia de Jorge Jesus.

Ao que O JOGO apurou, os clubes que formalizaram o interesse no argentino são o WBA e o West Ham. No que diz respeito aos hammers, que recentemente reataram relações com os leões, seguem o médio desde os tempos em que jogava no Huracán. Ainda assim, quem quiser levar o médio sabe que os tais 20 milhões podem não chegar: é verdade que as ofertas pelo jogador já se fixaram nos 15 M, mas, ao que foi possível apurar, o Sporting estabeleceu uma base negocial de 30 M - o que não quer dizer que não possa baixar esse valor até aos 25 M. Neste momento, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, decorrem negociações com os clubes, estando os verdes e brancos precavidos para a eventual saída de Battaglia no presente mês: ao plantel de Jesus chegaram Josip Misic (ex-Rijeka) e Wendel (ex-Fluminense), ambos centrocampistas e que podem fazer mais do que uma posição no sector intermédio do campo.

Valorização em flecha

Rodrigo Battaglia foi contratado pelo Sporting ao Braga no último defeso e os leões pagaram 4,5 milhões por toda a operação (incluindo comissões), cedendo também os laterais Ricardo Esgaio (em definitivo) e Jefferson (por empréstimo) aos arsenalistas. O argentino pegou de estaca no meio-campo dos verdes e brancos, somando jogos atrás de jogos - neste momento leva 29, num total de 31 oficiais que o Sporting realizou em toda a temporada, perfazendo quase dois mil minutos. Ao lado de William, já foi elogiado por Jesus, nomeadamente pela sua capacidade de pressionar alto e dar músculo ao miolo do leão. Em meia época, a sua cotação de mercado subiu em flecha, ao ponto de atualmente ser cobiçado por clubes que integram aquela que é, para muitos, a melhor liga do planeta. Ao que O JOGO apurou, Battaglia está ciente de que tem à sua frente a possibilidade de cumprir o sonho de jogar na Premier League, mas também de que está inserido num projeto ambicioso, pois no Sporting luta pelo campeonato, Taças nacionais e Liga Europa, e o argentino quer continuar a ajudar os leões numa temporada de extrema exigência. É por isso que, sabe o nosso jornal, o médio nunca forçará a saída de Alvalade. Sente-se bem em Portugal, e caso não exista acordo entre leões e ingleses, continuará a vestir a camisola verde e branca com o mesmo empenho e vontade de ajudar.