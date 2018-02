Sporting com sete baixas na preparação para o FC Porto

Jesus com preocupações a pensar no Clássico

No rescaldo do jogo com o Moreirense, o Sporting atualizou o boletim clínico no qual constam sete nomes. O quarteto que ficou de fora esta segunda-feira por síndrome gripal - William Carvalho, Fábio Coentrão, Ristovski e Palhinha - continuam de baixa, aos quais se juntam ainda Bas Dost (lesão muscular na face posterior da coxa direita), Piccini (lesão muscular nos adutores da coxa direita) e Podence, a braços com uma fratura no pé esquerdo.

Para o jogo do FC Porto, esta sexta-feira, já se sabe que o Sporting não pode contar com Gelson Martins, castigado, assim como Petrovic, ambos expulsos na partida com o Moreirense.

Quanto aos restantes lesionados, apenas Podence é baixa certa.