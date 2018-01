Sporting atrasa empréstimo de Alan Ruiz

Grémio seguiu o Colón e propôs a cedência de Alan Ruiz, mas SAD ainda tem esperança de o vender

Afastado há quase um mês da equipa principal do Sporting por razões disciplinares, Alan Ruiz espera - e desespera - por encontrar uma solução que lhe permita jogar com regularidade na segunda metade da temporada. Segundo O JOGO apurou, têm chegado à SAD várias abordagens pelo argentino: para além do Colón, clube de Santa Fé, também os brasileiros do Grémio propuseram a cedência temporária do camisola 10 dos leões. Só que para já, nenhuma delas satisfaz as pretensões dos verdes e brancos, que mantêm a esperança de vender Alan ainda nesta janela.

Pelo facto de o avançado ter implicado um investimento a rondar os 10 milhões de euros e também por ser um dos futebolistas mais bem pagos do atual plantel, o Sporting quer explorar todas as possibilidades de mercado, deixando o cenário da cedência como o último recurso. Tanto Colón como Grémio avançaram com propostas de empréstimo que pressupõem o pagamento de uma verba pela transação (a dos brasileiros é mais apelativa), mas nenhuma delas parece convencer, para já, o leão.

Por todas estas razões, Federico Ruiz, pai e um dos representantes de Alan, aterra em Lisboa na próxima semana. "O Sporting não é um clube fácil, mas estamos a tratar de negociar. Vou viajar na segunda-feira e vamos tentar chegar a um acordo para que o Alan seja feliz, para que volte a sentir "ganas" de jogar futebol. Hoje, não as tem. Por diversas razões, deram-lhe cabo das "ganas" de jogar futebol, que é o que de mais lindo existe", explicou, replicando a vontade dos dirigentes do Colón em voltar a contar com Alan.