Sporting aponta à contratação de três médios

Wendel fez entorse no joelho esquerdo e só deve voltar em fevereiro. A SAD vê problema no miolo agravado e já pensa num ataque cerrado a alvos para o sector

O plantel do Sporting vai receber, ao que tudo indica, mais três médios na reabertura do mercado de transferências em janeiro.

Sabe O JOGO que além do regresso de Francisco Geraldes e da contratação de mais um atleta - o nome de Stephen Eustáquio está listado para o efeito, entre outros -, os responsáveis leoninos encaram a lesão de Wendel como mais um fator decisivo para que a investida em jogadores para o miolo seja maior. Isto porque também pretendem, no capítulo das saídas, transferir Petrovic e Misic, sendo que Stefano Sturaro já nem entra nas contas e Bruno César ainda tem a sua situação indefinida - tudo dependerá da resposta que o brasileiro continue a dar até janeiro. Com lugar garantido no plantel estão apenas Gudelj e Bruno Fernandes, nomes neste momento intocáveis.

Francisco Geraldes está garantido, outro já estava previsto, mas a falta do brasileiro... obriga a recorrer a Bruno César, Petrovic ou Misic, que a sociedade pretende colocar noutros emblemas

A lesão de Wendel precipita uma nova abordagem. Com efeito, quando parecia definitivamente embalado para a afirmação com o leão ao peito, Wendel foi vítima de uma partida do destino ao sofrer uma entorse no joelho esquerdo, acrescida de uma lesão parcial no ligamento colateral interno, no duelo do último domingo, diante do Aves. De acordo com o que O JOGO apurou, o médio brasileiro vai enfrentar uma paragem mínima de oito semanas, sendo que o "martírio" pode ser ainda maior caso seja obrigado a resolver o problema por via de uma cirurgia, cenário que o departamento médico do Sporting, que vai hoje reavaliar o jogador, ainda não descartou. Neste contexto, Marcel Keizer perde aquele que vinha a ser o seu 8 de eleição, forçando os dirigentes leoninos a repensar o recurso ao mercado para oferecer ao treinador novas soluções para o sector intermediário.

Liga Europa expõe ainda mais as lacunas

Se o pensamento da estrutura leonina já está virado para o médio/longo prazo, o de Marcel Keizer tem outro sentido de urgência. Hoje, o comandante holandês começa a preparar a receção de quinta-feira ao Vorskla Poltava e já sabe que não poderá contar com Wendel e Battaglia por lesão, nem com Bruno César e Misic: os dois candidatos a substituir o brasileiro não foram inscritos nas competições europeias. Neste cenário, Petrovic parece partir na pole position para ser titular no encontro da Liga Europa, facto claramente potenciado pela escassez de opções. Contudo, alguns jovens que têm estado em destaque nas equipas sub-23 e de juniores, com Miguel Luís à cabeça - ele que foi chamado ao duelo de Londres, frente ao Arsenal, no qual foi titular pela mão de Tiago Fernandes, então treinador interino dos leões -, também podem sonhar com uma chamada, pois a lista B para as competições continentais pode ser alterada até 24 horas antes do início do jogo.

Conhecido por recorrer com frequência às equipas jovens quando treinava o Ajax, Keizer pode estar tentado a apostar em nomes menos conhecidos do grande público, até porque o encontro de quinta-feira só vai servir para cumprir calendário: a vitória sobre o Qarabag, na ronda anterior, selou o apuramento dos leões para a próxima fase da prova.