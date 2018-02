Jesus quer tudo à portuguesa em Astana, até o relógio

Comitiva aterrou no Cazaquistão pelas 11h30 locais (5h30 de Portugal) e chegará a Lisboa nas primeiras horas de 6.ª feira. Mudar rotinas iria "atrasar" preparação para a visita ao Tondela.

No Cazaquistão? Sê português! Eis a máxima que Jorge Jesus vai aplicar na visita do Sporting à Ásia Central. É ali, em plena cidade de Astana e a mais de 6 mil quilómetros de "casa" - da Academia e do Estádio José Alvalade -, que o leão vai jogar a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Só que também é ali que as "reservas" de uma equipa que está a acusar o esforço de apostar em todas as frentes em 2017/18 se podem esgotar, pesem os cuidados que estão a ser tidos. Podem, mas o treinador dos verdes e brancos, em conjunto com o restante staff de suporte ao futebol, efetuou um planeamento ao milímetro de uma viagem que assume um risco natural, tendo em conta que a 23.ª jornada da Liga será disputada frente ao Tondela, já no dia 19, precisamente no campo do emblema beirão.

Sabe O JOGO que os jogadores que Jesus levou para uma das viagens mais longas da história do clube se vão reger pelo relógio a que estão habituados, o português. E porquê? Porque em Astana se contam mais seis horas do que em Lisboa e também porque os leões não vão permanecer por lá nem 48 horas. O técnico não quer sujeitar os seus pupilos a mudanças drásticas de rotina, pois só assim pode atenuar o cansaço a que estes vão estar expostos, por força da viagem, das condições climatéricas e do relvado sintético. No fundo, tudo foi planeado para que a equipa estivesse o menor tempo possível no Cazaquistão, limando-se "in loco" os pormenores necessários - e que passamos a explicar.

Desde logo, o "comboio cazaque" (voo fretado com a duração de aproximadamente oito horas) saiu de Lisboa às 21h30 de quarta-feira e aterrou em Astana às 5h30 portuguesas, 11h30 locais. Era essencial que os craques descansassem no avião, pois em pleno continente asiático só vão ter tempo para uma pequena sesta antes do penúltimo treino, no estádio do campeão do país. Deitar cedo, na tarde "lusa", é obrigatório, pois no dia seguinte há jogo logo às 16h00. Mas não é às 22h00 locais? Em Portugal, que é onde o leão "estará", é às 16h00. Vai jogar-se hora e meia de futebol e contam-se mais duas, duas e meia até a comitiva embarcar de novo rumo a Lisboa. Deverá acontecer madrugada dentro em Astana (por volta das 2h00), mas em pleno "jantar" nacional (20h00). Tudo somado, o Sporting deve aterrar na capital portuguesa perto das cinco horas da manhã locais e, se tudo correr bem, tem os "mínimos" para preparar nova visita, agora mais perto, à Beira Alta, para defrontar a formação de Pepa. Equação difícil? Sim, mas para proteger profissionais, muitos deles a chegar aos 40 jogos oficiais na época. O leão não tem tempo - Jesus já o disse -, mas tenta arranjá-lo nos lugares mais recônditos.