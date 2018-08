Sousa Cintra promete reforços e aponta posições a melhorar

Mercado de transferências na mira de Sousa Cintra

Sousa Cintra salientou a necessidade de encontrar reforços para o plantel do Sporting e prometeu que os leões vão apresentar mais aquisições em breve.

"Não vou falar muito, mas vou dizer que o Sporting precisa de avançados. Pelo menos dois avançados. O Sporting vai apresentar brevemente reforços. Precisamos ali no meio-campo. Como já referi, gosto de contratar jogadores que venham resolver problemas. Comprar por comprar, não. Têm é de vir jogadores com potencial e categoria para jogar no Sporting. Estamos a trabalhar para que as coisas aconteçam. Estamos no caminho certo. As coisas têm acontecido de forma tranquila e bem organizada", atirou Sousa Cintra, após a vitória do clube de Alvalade sobre o Moreirense.