Sousa Cintra faz pedido a Bruno de Carvalho e confirma que situação complica reforços

Sousa Cintra deixou um apelo a Bruno de Carvalho.

Pedido a Bruno de Carvalho: "Espero que isto termine, até lhe peço. Isto só está a fazer mal ao Sporting. Não é assim que se defende o Sporting. Peço para ele deixar o clube e a massa associativa em paz. Que fique no seu caminho e que deixe as pessoas fazerem o seu trabalho. Ele está unido mas quer desestabilizar. Se ele de facto é sportinguista, que trate o Sporting como ele deve ser tratado. Se é sportinguista, que acabe com esta situação de guerrilha. Um sportinguista defende sempre o Sporting".

Não podia entrar em Alvalade: "É lamentável, ele sabe que nada disto funciona. Ele nem devia ter entrado porque não pode, um sócio suspenso não pode, não vale a pena perder tempo a falar".

Reforços: "Eu estou a tentar trazer reforços, como já disse. Já reparou o que é um estrangeiro chegar e ver estas notícias todas? O que o jogador e as famílias pensam? Isto atrasa, dificulta as negociações... Temos de repudiar. Se querem que o Sporting perca, estão muito enganados porque a equipa vai ganhar. O Sporting não merece isto".

Empresários dos jogadores pediram explicações: "Tenciono falar com eles [com os jogadores] antes do jogo. São profissionais e já viram que não é verdade o que se passa, que é uma desestabilização. Ainda não falamos com os jogadores, mas os empresários obviamente já pediram explicações, por telefone. A minha resposta é que não se passa nada. O treinador está bem informado do que se passa, para acalmar e haver paz e sossego. O pior é haver dúvidas antes do jogo, porque haver dúvidas desestabiliza. Preocupa-me porque quero ver a equipa com entusiasmo... Os jogadores ficam na dúvida mas temos de os mentalizar que a situação é de estabilidade total para eles e para as suas famílias".

Bruno de Carvalho sabe o que está a fazer: "Ele tem noção, quer causar confusão nos órgãos do Sporting e na massa associativa. São poucos, mas ainda há um ou outro que ainda fica na dúvida".