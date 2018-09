Sousa Cintra comenta caso e-Toupeira e desvia-se da operação Cashball

Sousa Cintra concedeu entrevista à SIC Notícias na véspera do ato eleitoral do Sporting.

Operação e-Toupeira: "O Sporting não tem que se meter na vida dos outros clubes. Cada clube deve tratar da sua forma de estar na vida. O que o Sporting quer é que haja verdade no desporto. Isso machucou a imagem de Portugal no desporto. Portugal é um dos países mais falados do mundo, devido ao Ronaldo e não só... O Sporting tem uma postura de procurar demonstrar e pedir que haja verdade no desporto. Se houver verdade no desporto, o Sporting está feliz da vida".

Operação Cashball: "O Sporting é um clube que honra os compromissos, o comportamento do Sporting é exemplar. Sempre foi. Às vezes fala-se por falar. Não vejo no Sporting coisas que sejam anormais e que acontecem em alguns clubes. O Sporting apela a todos os clubes que tenham um comportamento exemplar. A situação é tranquila. Ninguém contactou o Sporting. Nem conheço o André Geraldes, nunca falou comigo. Se alguma coisa estava mal, o Sporting desviou-se. O nosso caminho é de verdade e justiça. Estou preocupado, sim, mas espero que isto que se passa com alguns clubes seja exemplo para os outros. Para mim é um assunto que não tem relevância nenhuma".

Presença na tribuna da Luz: "Fui criticado por ir à tribuna no jogo com o Benfica. Servi o Sporting durante muitos anos. Eu fui sempre para a tribuna da Luz e os dirigentes do Benfica também foram a Alvalade. Tenho uma boa relação com todos os clubes, deve ser assim. Não estou prisioneiro das ideias dos outros. O que peço para o futebol é uma boa relação entre todos os clubes. A rivalidade entre Benfica e Sporting é salutar".

Eleições: "Eu disse sempre que não concorria. Fui resolver os problemas do Sporting porque estava preocupadíssimo. Se eu ganhava? Só se os sócios votassem... Admito que os sócios, de forma acentuada, me pediam para me candidatar. Vou votar no candidato que achar em melhores condições. Ganhe quem ganhar, será o meu presidente e estarei sempre do lado dessa lista. Todas as outras listas devem estar unidas".

Sobre a possibilidade de ser presidente honorário: "Isso é uma novidade bestial. Estou sempre do lado do Sporting. Nunca me passou pela cabeça, mas se entenderem isso, será uma decisão respeitada por mim. Vivo para servir o Sporting de forma gratuita. Nunca apresentei uma fatura ao Sporting".