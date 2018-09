Sousa Cintra após renovar com Jovane: "Pode chegar a campeão do Mundo"

Presidente da SAD do Sporting aborda renovação do avançado.

Sousa Cintra fechou a renovação com Jovane Cabral, com um contrato válido até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. "É um motivo de grande satisfação para mim, como Presidente da Sporting SAD, porque se trata de um jogador que faz a total diferença, com um enorme potencial e ainda em fase de crescimento. Vai muito longe e não tenho a mais pequena dúvida que se trata de um jogador fora de série. Demonstrou nos últimos jogos que consegue resolver as vitórias do Sporting. Se continuar nesta caminhada, pode chegar a campeão do Mundo!", afirmou Sousa Cintra.

"É mais um jogador que vem da Academia Sporting e convém esclarecer que continuamos a dar grandes valores do futebol português à Selecção Nacional. Fomos campeões da Europa com 10 jogadores formados por nós. Acredito que com esta garra e este talento, o Jovane só pode estar feliz por estar no Sporting", completou.