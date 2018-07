Sousa Cintra indisponível para eleições e para presidente da SAD

Presidente interino não se mostrou disponível para ir a eleições, nem para ser presidente da SAD de Dias Ferreira

Sousa Cintra garantiu esta quarta-feira que não está a pensar candidatar-se à presidência do Sporting nem sequer integrar qualquer lista concorrente ao ato eleitoral de 9 de setembro,

Dias Ferreira disse esta manhã que vai tentar manter o atual presidente interino como presidente da SAD do Sporting, se ganhar as eleições do clube leonino. "A ganhar as eleições, como espero, no dia 9 de setembro, acho que, em nome do Sporting, o presidente Sousa Cintra deve continuar. Se ele quiser, será o meu presidente da SAD", revelou Dias Ferreira numa entrevista à Rádio Renascença.

Sousa Cintra, porém, não se mostrou recetivo. "Não sou candidato, estou a fazer o melhor possível, mas penso que estamos a fazer um bom trabalho, a arrumar a casa. Agora, não me vou pronunciar sobre as candidaturas. Não vou sequer apoiar este ou aquele candidato. Quero é que a campanha corra com elevação, que prestigie o Sporting. Estou à disposição de todas as candidaturas para prestar informações", referiu à margem de uma conferência de Imprensa conjunta com as claques do clube.