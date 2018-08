"Sobrinho está a apoiar duas candidaturas" afirma Madeira Rodrigues

As questões financeiras colocam Pedro Madeira Rodrigues ao ataque, atingindo, inclusive, Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, principal acionista privado da SAD.

Garantiu investidores árabes. Que verba estão dispostos a trazer para a SAD?

-Estamos com um défice corrente de cerca de 40 milhões de euros. Temos de trazer rapidamente um total de cem milhões, até para a questão da recompra das VMOC, pois queremos que o Sporting tenha os tais 90% do controlo da SAD. Não vendemos ilusões: temos gente que quer investir e é óbvio que não é por solidariedade.

Haverá contrapartidas?

-Na questão concreta do empréstimo obrigacionista, o que queremos é uma entidade que consiga levantar esse dinheiro no mercado, ou seja, no caso de o mercado não responder, essa entidade entra com o dinheiro, com a menor taxa possível - sei que se falava em 6%, mas estamos a negociar abaixo desse valor. Dão-nos o conforto de que esse dinheiro vai entrar na SAD para pagar os empréstimos obrigacionistas e ainda recomprar as VMOC. Isto já consegui e o resto, como questões de "namings" ou parcerias para as Escolas Academia, virá com o tempo.

Portanto, vai completar a reestruturação financeira que estava prevista...

-Sim, nomeadamente na questão das VMOC. Conseguimos um bom acordo. Sei que há quem vá perder bastante, é o caso de Álvaro Sobrinho; sei que isso é um problema para ele e para as candidaturas que apoia.

Quais são?

-Álvaro Sobrinho já disse que quer Ricciardi na SAD e Rogério Alves [n.d.r.: concorre à Mesa da AG na lista de Frederico Varandas] no clube. São duas candidaturas para as quais olha com alguma simpatia. Confesso que fico grato a Álvaro Sobrinho por ter apoiado o Sporting em determinada altura, mas agora é tempo de o Sporting cuidar de si próprio. Não podemos hesitar em aproveitar a oportunidade de o clube deter 90% da SAD.

Considera então que as listas de Ricciardi e de Varandas têm ideias similares?

-Faço como me ensinou o professor Moniz Pereira: estou preocupado em olhar para a meta, apesar de saber que os outros estão preocupados em olhar para o lado, nomeadamente para mim. Estas duas candidaturas têm o apoio de Álvaro Sobrinho. Podem ser próximas ou não, não sei. Provavelmente não, porque para aparecer Ricciardi, houve qualquer problema com a primeira... O que sei é que a minha candidatura traz clareza e que há outras muito parecidas umas com as outras. Nós trazemos transparência.