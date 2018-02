Sindicato dos Jornalistas atira-se a Bruno de Carvalho e faz apelo à comunicação social

Em causa estão as declarações proferidas pelo presidente do Sporting no discurso que encerrou a Assembleia Geral de sábado.

O Sindicato dos Jornalistas teceu duras críticas a Bruno de Carvalho, depois do discurso do presidente do Sporting no final da Assembleia Geral do clube leonino, em que apelou ao boicote aos jornais e às televisões (exceção feita à Sporting TV).

"O Sindicato dos Jornalistas considera que as declarações proferidas, durante a Assembleia Geral do Sporting, por Bruno de Carvalho contra os jornalistas têm um teor claramente antidemocrático e insta a comunicação social portuguesa a adotar uma resposta coletiva", começa por assinalar o comunicado, em jeito de apelo. "Após as declarações de Bruno de Carvalho, alguns jornalistas foram ameaçados e agredidos por adeptos do Sporting. Não é a primeira vez que Bruno de Carvalho revela não conviver bem com a comunicação social e, consequentemente, com a liberdade de imprensa, pilar fundamental de uma democracia", prossegue o Sindicato, que promete "analisar judicialmente" o teor das declarações do dirigente máximo leonino e pedir "reuniões urgentes com as principais forças de segurança, no sentido de assegurar a proteção dos jornalistas".

O organismo refere ainda que contactará "com caráter urgência" a a tutela do Desporto, a Liga e a Federação, assim como a tutela da Comunicação Social e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Leia o comunicado do Sindicato dos Jornalistas na íntegra:

"SJ apela a resposta coletiva da comunicação social às declarações antidemocráticas de Bruno de Carvalho

As palavras proferidas pelo presidente do Sporting representam uma tentativa de limitar a liberdade de imprensa e de condicionar o trabalho dos jornalistas.

O Sindicato Jornalistas (SJ) considera que as declarações proferidas, durante a Assembleia Geral do Sporting, por Bruno de Carvalho contra os jornalistas têm um teor claramente antidemocrático e insta a comunicação social portuguesa a adotar uma resposta coletiva.

O dirigente do clube de Alvalade apelou aos adeptos para deixarem de comprar jornais e de ver os canais de televisão portugueses (exceto a Sporting TV). Após as declarações de Bruno de Carvalho, alguns jornalistas foram ameaçados e agredidos por adeptos do Sporting.

Não é a primeira vez que Bruno de Carvalho revela não conviver bem com a comunicação social e, consequentemente, com a liberdade de imprensa, pilar fundamental de uma democracia.

Num país onde o futebol tem uma presença relevante e constante, os dirigentes desportivos têm uma grande responsabilidade em garantir que o desporto contribui para o bem-estar social e não alimenta climas de ódio e perseguição.

Nesse sentido, o SJ vai avaliar judicialmente o teor das declarações do presidente do Sporting, impróprias de um cidadão de um país democrático, e pedir reuniões urgentes com as principais forças de segurança, no sentido de assegurar a proteção dos jornalistas que cumprem o papel que lhes cabe: informar a sociedade.

As palavras proferidas por Bruno de Carvalho - pelo impacto que poderão ter - representam uma tentativa de limitar a liberdade de imprensa e de condicionar o trabalho dos jornalistas.

Por isso, o SJ considera fundamental que as direções dos órgãos de comunicação social - não apenas dos diretamente visados nas declarações do presidente do Sporting, mas de todos, porque hoje são uns e amanhã serão outros - adotem uma resposta firme e coletiva perante as afirmações do presidente do Sporting.

O SJ dará todo o apoio às eventuais medidas coletivas de defesa e proteção dos jornalistas e dos projetos editoriais que vierem a tomar.

Da sua parte, o SJ contactará, com caráter de urgência, com todas as entidades com responsabilidades na matéria em apreço, incluindo a tutela do Desporto, a Liga e a Federação respetivas, bem como a tutela da Comunicação Social e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social."