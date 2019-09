Silas responde à ANTF: "Não trocava uma semana como jogador por todos os cursos do mundo"

Novo treinador do Sporting comentou as palavras do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, que deixou duras críticas à decisão do emblema verde e branco.

Declarações do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira: "Tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eu sou sócio com quotas em dia da associação que José Pereira preside. A segunda é que eu joguei durante 30 anos, tirei o 2º nível quando era possível e o 3º não tirei porque não era possível, tinha de treinar e eu jogava. Se joguei durante 30 anos não podia tirar porque não podia jogar e treinar. Agora se me perguntarem se troco um mês em que joguei por todos os cursos do mundo? Não troco. Nem uma semana".

Está preocupado? "Preocupado com o quê? Quando me deixarem tirar tiro. Em maio tive 12 horas seguidas a tirar. O problema não está em eu não querer, está em que não me deixaram formar. Eu não concordo [com as declarações]. Já nos cruzámos, ele falou-me e eu contrapus, mas não é de agora. Da outra vez [Belenenses] já falou. Já ando a falar há muito tempo. É preciso ter cuidado. Sou sócio pagante de uma associação que também está para me defender".