Silas é quem se segue no Sporting, mas Varandas ainda falou com Mourinho

Presidente do Sporting abordou diretamente o "Special One" e houve outros nomes nas cogitações leoninas: Allegri, Vítor Pereira...

Na tentativa clara de lograr um golpe de asa e ganhar tempo e crédito junto dos sócios e adeptos do Sporting mediante a contratação de um técnico consagrado, Frederico Varandas começou a apostar alto ao tornar-se evidente a fragilidade do cargo interino assumido por Leonel Pontes, mas perdeu e teve de optar por outra linha de mercado.

Entre as primeiras tentativas com potencial de consenso na massa adepta, o líder dos leões tentou presuadir Special One, que não encontrou razões para aceitar. A seguir, outros também declinaram

O presidente do Sporting olhou ao quadro de técnicos com currículos dourados, por forma a calar no imediato as vozes de protesto. Para tanto, Varandas fez uma abordagem direta a José Mourinho, segundo informações recolhidas por O JOGO. O encontro sucedeu na passada semana, mas o remate ambicioso do presidente bateu mesmo no poste.

Apesar de se mostrar honrado com o desafio de voltar a Alvalade - onde começou como tradutor e terminou com adjunto de Bobby Robson, antes de demandar ao FC Porto e trilhar um caminho de tremendo sucesso -, José Mourinho não encontrou qualquer razão que o persuadisse a tomar as rédeas do Sporting numa fase em que tenta reconstruir a carreira após a fracassada passagem por Old Trafford e em que o próprio clube leonino volta a atravessar dias de profunda instabilidade.

Regressar a Alvalade foi também um cenário recusado por Leonardo Jardim, o técnico do Mónaco com o qual Frederico Varandas mantém uma relação de amizade próxima. Segundo mais informações recolhidas pelo nosso jornal, Marco Silva, à frente do Everton, também foi sondado com vista ao retorno a Alvalade, assim como Rui Jorge, treinador da Seleção Nacional de sub-21. Todos declinaram assumir o comando técnico dos leões, pese a ligação anterior.

Vítor Pereira (Shanghai SIPG) e Massimiliano Allegri (sem clube) foram outros nomes abordados em vão.