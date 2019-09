Silas é apresentado esta sexta-feira e Pontes deverá continuar no Sporting

Sporting vai apresentar o ex-Belenenses às 12h45.

Silas é o novo treinador do Sporting, anunciou esta quinta o clube da I Liga. A apresentação do técnico vai decorrer a partir das 12h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Ficou ontem, quinta-feira, fechado o acordo que vai levar Jorge Silas ao comando da equipa principal do futebol do Sporting. Depois de um pequeno impasse nas primeiras horas do dia, definiu-se às primeiras horas da tarde que o técnico, de 43 anos, rubricará um vínculo até final da temporada, ficando a SAD dos leões com a opção de renovar por mais uma época.

Tiago Fernandes, Keizer, Leonel Pontes e Silas. Eis os treinadores que Varandas já comandou em apenas um ano de presidência. Nesta temporada, e ainda em setembro, vai no terceiro

Esta sexta-feira será dia de anúncio: depois de colocar o preto no branco, o ex-Belenenses SAD vai ser apresentado no José Alvalade ao lado de Frederico Varandas, a partir das 12h45, e numa conferência de Imprensa que apenas deverá estar aberta aos meios de comunicação social. Ainda não orientará qualquer treino uma vez que plantel goza um dia de folga, mas cruzará os portões da Academia com o seu novo pelotão já amanhã, sábado, iniciando a preparação do embate da 7.ª jornada do Campeonato, segunda-feira, na Vila das Aves.

Aí fará a sua estreia no banco de suplentes, muito provavelmente ao lado de José Pedro, seu antigo colega no Belenenses a quem deu o cargo de adjunto quando se assumiu como treinador. Ao que foi possível perceber, Silas não esteve presente ontem, quinta-feira em Alvalade, mas não perdeu pitada do encontro entre Sporting e Rio Ave.

O antigo futebolista cumpre o sonho de dirigir os leões, até porque no coração sempre guardou um canto pintado de verde e branco. Chegou, criança, a prestar provas nos campos adjacentes ao velhinho Alvalade, mas a carreira de jogador fez-se com outras cores, entre as quais da Seleção Nacional, que representou por três vezes.

Silas é o quarto treinador da presidência de Varandas (o terceiro na presente época) , depois de Tiago Fernandes, Marcel Keizer e Leonel Pontes. Recorde-se, e tal como O JOGO noticiou, que a SAD fez uma investida por Abel Ferreira, mas ao PAOK só apresentou uma proposta de 500 mil euros, longe das pretensões do emblema de Salónica. Também José Mourinho foi contactado diretamente pelo presidente dos leões, mas afastou a hipótese de ir para Alvalade.

Regresso

Leonel Pontes deverá voltar a assumir sub-23



A relação entre Leonel Pontes e o Sporting não deverá ficar encerrada depois do embate de ontem contra o Rio Ave. Apurou O JOGO que em cima da mesa está a possibilidade do técnico voltar a assumir os sub-23, que deixou sob o comando do adjunto Emanuel Ferro a 4 deste mês.